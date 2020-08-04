وزير الصحة اللبناني: 27 شهيدا و2700 جريح بانفجار بيروت

كشف الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني ، تفاصيل جديدة بشأن عدد المصابين والضحايا لانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.





وقال حسن ، في مقطع فيديو عرضته قناة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن 27 شهيد و2700 جريح حتى اللحظة، مضيفا أنه كل مستشفيات بيروت بها مصابين بشكل كبير.





وتابع الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، أنه نتواصل مع منظمة الصحة العالمية في هذا الأمر، ونعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية في بيروت بسبب الحادث الأليم.





فيما قالت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز، إنه سقط 10 قتلى على الأقل في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما ذكرته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.





عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت الضخم.





وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.



