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أخبار البلد

وفقًا لتوجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة تجري اتصالًا هاتفيًا بنظيرها اللبناني لتوفير كل الاحتياجات الطبية بشكل عاجل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء، بوزير الصحة اللبناني حمد حسن، وذلك في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا والوقوف جنبًا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت مساء أول أمس الثلاثاء، داعية المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كل سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيق، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بكل أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجار إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأشار مجاهد إلى أنه خلال الاتصال أكدت الوزيرة التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كل الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه ليتخطى تلك الأزمة.
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