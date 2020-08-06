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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك والمصري في أول مباراة رسمية بعد عودة الدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:36 ص
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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محمد سمير
تعود الحياة مجددُا في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس ، من خلال مباراة الزمالك والمصري، التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 14 للبطولة المحلية.

وتوقفت بطولة الدوري المصري حالها كحال جميع الدوريات حول العالم، لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر اتحاد الكرة استكمال البطولة.

وتعود بطولة الدوري بمواجهة كلاسيكية مثيرة بين الزمالك وضيفه المصري البورسعيدي، والتي تشهد معركة فنية خارج الخطوط بين الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وطارق العشري مدرب المصري.

ويفتقد الزمالك جهود عدة نجوم مؤثرين على رأسهم طارق حامد ويوسف إبراهيم (أوباما) للإصابة ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) وإمام عاشور وعبد الله جمعة للإيقاف.

كما يغيب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لتأخر وصولهما من بلادهما، بينما يغيب عن المصري البوركيني سعيدو سمبوري والليبي مفتاح طقطق، لاستبعادهما بقرار من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن تضم التشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك، كلًا من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

في المقابل، تبدو التشكيلة الأقرب لحسابات طارق العشري مع المصري، كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – كريم العراقي – عمر كمال.

خط الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – إيزي إيميكا – أحمد عادل.

خط الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.
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