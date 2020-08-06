AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد باستهداف مرفأ بيروت سابقًا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:59 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي هدد باستهداف مرفأ بيروت سابقًا
Advertisements
سمر صالح

بعد ساعات على انفجار مرفأ بيروت والذي خلف دمارًا هائلًا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات سابقة نسبت للجيش الإسرائيلي ومسئولين إسرائيليين، بضرب مرفأ بيروت.  

وعمت مواقع التواصل الاجتماعي تغريده قديمة، للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أظهر من خلالها مخاطر مرفأ بيروت على إسرائيل، متهما حزب الله باستخدامه لنقل أسلحة دقيقة من إيران.

واعتبر عدد من النشطاء أن تغريدة أفيخاي قد تمثل دليلًا على تورط إسرائيل في الانفجار الهائل الذي أصاب المرفأ مساء أمس، والذي أودى بحياة العشرات وخلّف آلاف الإصابات.

ونشر أدرعي في تدوينة تعود للعام الماضي، خريطة  لبنك أهداف قد تستهدفها إسرائيل مستقبلًا، تتضمن مرفأ بيروت، بزعم استخدامه كـ"محور نقل بحري للأسلحة من إيران إلى حزب الله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#ياعندي_ياعنده.. الآلاف يقاطعون صفحة منسق الاحتلال وأفيخاي أدرعي

الجيش الإسرائيلي يرصد تحركات جديدة قرب الحدود مع لبنان

إسرائيل تكشف حقيقة رصد تحركات جديدة قرب الحدود مع لبنان

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية وسط غزة

حالة تأهب.. الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة زرع قنابل على الحدود مع سوريا

ترشيحاتنا

تفاصيل تدشين أكبر كراكة بالشرق الأوسط "حسين طنطاوي" بقناة السويس

شرارة داخل العنبر 12.. تفاصيل جديدة عن انفجار مرفأ بيروت

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-8-2020.. فيديو

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

أرقى وأنبل من عرفت.. مصطفى جاد يدعم حسين الجسمي بعد تعرضه للسخرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحسن الهضم وينسف الدهون.. مشروب الكزبرة غني بالفيتامينات

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة