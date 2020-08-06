جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد باستهداف مرفأ بيروت سابقًا



بعد ساعات على انفجار مرفأ بيروت والذي خلف دمارًا هائلًا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات سابقة نسبت للجيش الإسرائيلي ومسئولين إسرائيليين، بضرب مرفأ بيروت.



وعمت مواقع التواصل الاجتماعي تغريده قديمة، للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أظهر من خلالها مخاطر مرفأ بيروت على إسرائيل، متهما حزب الله باستخدامه لنقل أسلحة دقيقة من إيران.



واعتبر عدد من النشطاء أن تغريدة أفيخاي قد تمثل دليلًا على تورط إسرائيل في الانفجار الهائل الذي أصاب المرفأ مساء أمس، والذي أودى بحياة العشرات وخلّف آلاف الإصابات.



ونشر أدرعي في تدوينة تعود للعام الماضي، خريطة لبنك أهداف قد تستهدفها إسرائيل مستقبلًا، تتضمن مرفأ بيروت، بزعم استخدامه كـ"محور نقل بحري للأسلحة من إيران إلى حزب الله".

