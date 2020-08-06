إسرائيل تعلن استئناف الرحلات الجوية في 16 أغسطس الجاري

صادق المجلس الوزاري لمتابعة شئون كورونا في إسرائيل، على مخطط وزارة المواصلات بفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا 16 من الشهر الجاري، كما صادق على إنهاء القيود المفروضة على عطل نهاية الأسبوع.





وتشمل التخفيفات السماح بفتح المحال التجارية ومراكز التسوق ومرافق الترفيه في الحدائق العامة خلال عطل نهاية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى السماح بتنظيم أمسيات ثقافية في أماكن مفتوحة في المناطق "الخضراء"، حيث معدل الإصابات لا يزال منخفضًا.





كما صادق المجلس على تفويض وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريجيف، ووزير الخارجية، جابي أشكينازي، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، لوضع خطة لفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا 16 أغسطس، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.