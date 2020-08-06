قبل لقاء الزمالك والمصري.. محاذير طبية من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

يترقب الوسط الرياضي انطلاق أول مباراة بعد عودة الدوري الممتاز، والتي تجمع بين فريق الزمالك ونظيره النادي المصري، ضمن مؤجلات المسابقة المحلية على ملعب استاد برج العرب.





وأخطرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، الأندية بكافة المحاذير الطبية قبل وأثناء وبعد انتهاء المباراة استعدادًا لإعادة الحياة إلى الدوري المحلي.





وجاءت محاذير الجبلاية الطبية على النحو التالي:





وحدّدت اللجنة، مسافة متر بين المقاعد الموجودة داخل المقصورة، لضمان التباعد بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال تواجدهم داخل ملاعب مباريات الدوري.





وشدّدت اللجنة، علي ضرورة وجود بوابة تعقيم، علي المقصورة الرئيسية لملاعب المباريات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأخطر اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بتقليص عدد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات إلى 6 أعضاء فقط يتواجدون على مقاعد البدلاء أثناء سير المباريات، هم المدير الفنى للفريق والمدرب العام والمدير الادارى وإدارى وطبيب الفريق ومساعد له، وذلك ضمن الاجراءات الطبية المتبعة لاستئناف الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يترك هؤلاء الأعضاء مسافة أمنة بين كل منهم تبلغ مترًا على الأقل.





كما أخطرت اللجنة الخماسية لادارة إتحاد الكرة، الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدوري اليوم الخميس خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق في مباريات الدوري لتصبح 20 لاعبًا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط.





وقرّرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحميل الفريق المضيف مسئولية تعقيم وتجهيز ملعب مباريات الدوري مع استئنافه اليوم على أن يتواجد مسئول اللجنة الطبية يوم المباراة لمتابعة الإجراءات الطبية وعدم وجود أي تقصير فيها حفاظا على سلامة جميع أفراد المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة.





ووّجهت اللجنة تنبيها بأن يسلم كل فريق قائمة الأسماء المسموح لها بحضور المباراة قبلها بيومين، وإجراء المسحة الطبية قبل المباراة بيوم واحد واعلان نتيجة المسحة قبل المباراة بساعات واستبعاد أى لاعب أو مدرب أو ادارى تثبت المسحة اصابته بالكورونا، ويسمح لكل فريق بـ26 فردا بالحضور والتواجد في ملعب المباراة.





وألغت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إلغاء مراسم الوقوف قبل مباريات الدوري، وكذلك المصافحات بين اللاعبين أو الحكام ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما أخطرت اللجنة مسؤولي الأندية بوصول اللاعبين للملعب بزى المباراة واخطار لجنة المسابقات بالزي قبل المباراة عن طريق الانترنت بدلا من الاجتماعات الفنية.





ومن المقرر ان يخضع اللاعبين والأجهزة الفنية لقياس درجات الحرارة فور الوصول، وأن ينزل كل فريق الملعب بشكل منفرد، ومنع تبادل القمصان بين اللاعبين، وتخفيض عدد اللاعبين فى غرف الملابس لأقصى درجة.





ووضعت اللجنة الطبية إرشادات للأندية قبل وأثناء وبعد المباراة، وجاءت كالتالي:





قبل المباراة:





التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

توفير الكحول والمطهرات والماسكات.

عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.





أثناء المباراة:





إلزام اللاعبين بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

منع المصافحة أو التقارب أو الاحتفالات بين اللاعبين.

اطفال الكرات لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياه وتطهير اليدين.

تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيونى.

قضاء وقت الراحة بين الشوطين فى الملعب المفتوح.





بعد المباراة:





مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة إلى الحافلات.

توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الآمنة.

يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة.

يمنع الالتقاء أو استخدام غرف تغيير الملابس.