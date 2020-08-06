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تعليم

لأول مرة بجامعة القاهرة.. تقديم طلبات التسكين بالمدن الجامعية إلكترونيًا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:31 ص
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية
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قســـم التعليـــم
تستعد مدن جامعة القاهرة لاستقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين إلكترونيًا لأول مرة؛ للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 بناء على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وفي إطار التحول الرقمي للجامعة، وتوفير وقت الطلاب ومجهودهم، وحفاظًا على سلامتهم في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إننا نسابق الزمن في استكمال عمليات التحول إلى جامعة إلكترونية ذكية من الجيل الثالث، موضحًا أن الطالب المغترب الذي يرغب في السكن بالمدن الجامعية، يتطلب منه الحصول على الكود المكون من 14 رقمًا من الموقع الإلكتروني: www.mycuid.cu.edu.eg 

ثم الدخول على الرابط الخاص بالمدن الجامعية: www.hostel.cu.edu.eg/studentapplications، وملء استمارة التقديم الإلكترونية، ورفع صورة ضوئية من الملف الورقي للطالب بعد استيفائه.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الطالب سيقوم بتجهيز كل المرفقات والتي يقدمها مع الملف الورقي وهي: إثبات محل الإقامة مثل: إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، و 4 صور شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وصورة شهادة الميلاد للطالب المستجد وبطاقة الترشيح.

وأشار إلى أنه ستتم مراجعة طلبات التسكين بالمدن الجامعية، ثم يقوم الطالب بتقديم الملف الورقي في نفس يوم تسكينه دون الحاجة لتسليمه في يوم منفصل مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي.
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