الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين، بنجاح قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية.

وذكر مركز جيوتشيوان - في بيان اليوم الخميس - أن القمر الصناعي "قاوفن-9 04" تم إطلاقه الساعة 12:01 مساء اليوم الخميس (بتوقيت بكين)، حيث تم إرساله إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش - 2 دي"، ويتميز بدقة تصل إلى مستوى أقل من متر.

وأوضح أنه سيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي لمسوحات الأراضي، وتخطيط المدينة، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، كما سيوفر معلومات وبيانات لتطوير مبادرة الحزام والطريق.

ت م ش/س.ع