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رئيس قناة السويس: حققنا أرباحا هذا العام بالرغم من تأثر التجارة العالمية بجائحة كورونا.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في الربع الأول تراجعت نسب أرباح قناة السويس بنسبة 13% بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات التجارة العالمية.


وأضاف أسامة ربيع، خلال كلمته في ذكرى بافتتاح قناة السويس الجديدة، أن هيئة قناة السويس تمكنت من تحقيق أرباح بالرغم من انخفاض سعر البترول بسبب جائحة كورورنا.


وأوضح أن العام المالى الجارى زدنا 4.5% فى عدد السفن التى مرت فى قناة السويس لهذا العام، كما مرت فى عام 2019/2020  سفن كثيرة قدرت بمليون طن من قناة السويس.


وأشار إلى أن عدد السفن المارة فى قناة السويس زادت خلال عام 2019.

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