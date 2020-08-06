عون يستقبل الرئيس الفرنسي بمطار بيروت

استقبل الرئيس اللبناني، ميشيل عون، في مطار بيروت منذ قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي وصل إلى العاصمة اللبنانية صباح اليوم كأول رئيس دولة يصل الي بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت.









ومن المقرر أن يزور ماكرون موقع الكارثة، حيث يلتقي عددا من المسئولين اللبنانيين الرئيسيين قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا ثم يعود إلى فرنسا.









جدير بالذكر أن عدة بلدان، من ضمنها فرنسا، أرسلت فرق إغاثة ومعدات لمواجهة الحالة الطارئة بعد الانفجار الذي دمر المرفأ وقسما كبيرا من العاصمة.









وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أكثر من 137 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.









وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين من جراء تفجير بيروت.



