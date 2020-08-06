تزامنا مع وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي على تويتر: لبنان ليس وحيدا

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، في نبأ عاجل لها، بوصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، لمساندته بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي.





وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، في استقبال نظيره الفرنسي وعدد من المسؤولين؛ ومن المقرر أن يزور ماكرون موقع التفجير في بيروت.





وقم الرئيس الفرنسي بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحظة وصوله إلى لبنان، حيث غرد قائلا: "لبنان ليس وحيدا".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس إيمانويل ماكرون غادر فرنسا قبل قليل متجهًا إلى لبنان





وقال الإليزيه في بيان إن هدف زيارة ماكرون للبنان القول إنه ليس وحيدا، وكذلك الحد من النزاعات داخل البلد المنكوب.



