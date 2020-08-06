رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد عميد الكلية.





استهل مبارك اللقاء بتوجيه التهنئة للحضور لبدء العمل بالكلية واستقبال أول دفعة فى العام الدراسى الجديد، وحجم العمل والمجهودات التى تمت للانتهاء من تجهيزات الكلية على أعلى مستوى لتبدأ كلية قوية تضم استوديوهات ومعامل وأجهزة على أعلى مستوى، مؤكدا على أهمية التكاتف بين الجميع لصالح الكلية الجديدة المتميزة والوحيدة على مستوى محافظات الدلتا.





تناول الاجتماع استعدادات الكلية لإجراء اختبارات القدرات والتى تبدأ السبت ٨ أغسطس، لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠، والذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم توزيعهم طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى ووفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح رئيس الجامعة أنه نظرا لأعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات يجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لاتتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظًا على سلامتهم وسلامة القائمين علي تنظيمها بالكلية، وسوف يتم إجراء الاختبارات بمدرجات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد لاستيعاب الأعداد المتزايدة وإمكانية توزيعهم على فترتين.



