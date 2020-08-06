AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:05 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
Advertisements
محمد أمين
اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد عميد الكلية.


استهل مبارك اللقاء بتوجيه التهنئة للحضور لبدء العمل بالكلية واستقبال أول دفعة فى العام الدراسى الجديد، وحجم العمل والمجهودات التى تمت للانتهاء من تجهيزات الكلية على أعلى مستوى لتبدأ كلية قوية تضم استوديوهات ومعامل وأجهزة على أعلى مستوى، مؤكدا على أهمية التكاتف بين الجميع لصالح الكلية الجديدة المتميزة والوحيدة على مستوى محافظات الدلتا. 

تناول الاجتماع استعدادات الكلية لإجراء اختبارات القدرات والتى تبدأ السبت ٨ أغسطس، لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠، والذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم توزيعهم طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى ووفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه نظرا لأعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات يجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لاتتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظًا على سلامتهم وسلامة القائمين علي تنظيمها بالكلية، وسوف يتم إجراء الاختبارات بمدرجات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد لاستيعاب الأعداد المتزايدة وإمكانية توزيعهم على فترتين.

مشددا على تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان سير الاختبارات دون أى عقبات، وتواجده صباح السبت وسط الطلاب لمتابعة تطبيق الضوابط العامة.
رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات
رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات
رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات
رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. خدمات جديدة وبرامج دعم إلكتروني بجامعة حلوان

فنون جميلة حلوان: نتوقع استقبال 1000 طالب يوميا باختبارات القدرات

رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام

ترشيحاتنا

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

طريقة تحضير الشوفان في أسرع وقت

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

مفاجأة من العيار الثقيل.. المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات COVID-19 ولكنها تقضي على الالتهابات البكتيرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا