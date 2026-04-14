أحمد موسى: الرئيس السيسي كان لديه رؤية لما سيحدث في العالم من صراعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل دول العالم لديها أزمة لي المخزون الاستراتيجي وخاصة من النفط، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية مستقبلية ونفذ المشروع القومي لبناء الصوامع.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن في 2014 أطلق الرئيس السيسي هذا المشروع الهام المشروع القومي للصوامع ويحزن 3.4 مليون قمح ونذهب حاليا بعد اربع سنوات 6 مليون طن.

أكد الاعلامي أحمد موسى ، أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي لكل جهات الدولة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان لديه رؤية لما سيحدث في العالم من صراعات.