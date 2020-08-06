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روشتة.. كيفية علاج مرض الانسداد الرئوي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يُعد مرض الانسداد الرئوي من الامراض الشائعة لدى الافراد ويمكن للأدوية أن تقلل من الأعراض وتقلل من النوبات الجلدية، وقد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ للعثور على الدواء والجرعة التي تناسبك هذه بعض الخيارات وفقا لموقع healthline.


أدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن : 


موسعات الشعب الهوائية المستنشقة

تساعد الأدوية التي تسمى موسعات الشعب الهوائية في تخفيف العضلات الضيقة في الشعب الهوائية عادة ما يتم أخذها من خلال جهاز الاستنشاق أو البخاخات وتستمر موسعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول من أربع إلى ست ساعات بالنسبة للأعراض المستمرة ، هناك إصدارات طويلة المفعول يمكنك استخدامها كل يوم. تستمر حوالي 12 ساعة.

بعض موسعات الشعب الهوائية هي منبهات بيتا 2 انتقائية ، والبعض الآخر مضادات الكولين وتعمل موسعات القصبات الهوائية هذه عن طريق إرخاء عضلات المسالك الهوائية المشدودة ، مما يوسع المسالك الهوائية لتحسين مرور الهواء كما أنها تساعد جسمك على إزالة المخاط من الرئتين يمكن أخذ هذين النوعين من موسعات الشعب الهوائية بشكل منفصل أو معًا بواسطة جهاز الاستنشاق أو مع البخاخات.

الستيروئيدات القشرية

عادة ما يتم دمج موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول مع الكورتيزون المستنشق. يمكن للجلوكوك ورتيكوستيرويد أن يقلل الالتهاب في الشعب الهوائية ويقلل من إنتاج المخاط يستطيع موسع القصبات طويل المفعول استرخاء عضلة الشعب الهوائية لمساعدة الشعب الهوائية على البقاء أوسع. الكورتيكوستيرويدات متوفرة أيضًا على شكل أقراص.

مثبطات فوسفوديستراز 

يمكن تناول هذا النوع من الأدوية على شكل أقراص للمساعدة في تقليل الالتهاب وتخفيف المسالك الهوائية ويوصف بشكل عام لمرض الانسداد الرئوي المزمن الشديد مع التهاب الشعب الهوائية المزمن.

الثيوفيلين

يخفف هذا الدواء ضيق الصدر وضيق التنفس وقد يساعد أيضًا في منع احتدام النوبات ومتوفر في شكل حبوب، الثيوفيلين هو دواء أقدم يريح عضلات الشعب الهوائية ، وقد يسبب آثارًا جانبية وبشكل عام ليس علاج الخط الأول لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن.

مضادات حيوية ومضادات للفيروسات

يمكن وصف المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات عند الإصابة ببعض التهابات الجهاز التنفسي.

اللقاحات

يزيد مرض الانسداد الرئوي المزمن من خطر الإصابة بمشاكل تنفسية أخرى لهذا السبب ، قد يوصي طبيبك بالحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا ، أو لقاح المكورات الرئوية ، أو لقاح السعال الديكي.

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