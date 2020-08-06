انتهاء كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومى 11 و12 أغسطس الجارى.





موجهًا برفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





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حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومسئولي إدارة الازمات بالمحافظة.





وقال محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.





ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا لكشوف المقار الإنتخابية وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع جميع الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كل المقرات.





وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز وعقد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن رفع درجة استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة مصدرًا توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية.







وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأماكن الإتاحة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات.





كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).



