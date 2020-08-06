AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتهاء كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
إيهاب عمر
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومى 11 و12 أغسطس الجارى.

 موجهًا برفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

اقرأ أيضا:

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومسئولي إدارة الازمات بالمحافظة. 

وقال محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة. 

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا لكشوف المقار الإنتخابية وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع جميع الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كل المقرات. 

وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز وعقد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق  (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن رفع درجة استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة مصدرًا توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية.

وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأماكن الإتاحة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات. 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873). 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحيرة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ.. 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا.. و716 مركزا انتخابيا تضم 908 لجان فرعية في 18 لجنة عامة

التنمية المحلية تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ بكاميرات مراقبة وغرف عمليات

شعراوي يناقش مع مديري غرف العمليات بالمحافظات استعدادات انتخابات الشيوخ..تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ

محافظ المنوفية يبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ

تكثيف حملات التعقيم وتشكيل لجان الشكاوى.. استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ ..صور

ترشيحاتنا

كان بدي شوفك بالفستان الأبيض.. شاب لبناني يرثي خطيبته بعد وفاتها في الانفجار.. صور

حبيتها أوى.. منة شلبى تنشر صورتها بالزى الفرعوني: رسمها متابع.. صورة

مصادر: تشكيل لجنة فنية لفحص ملابسات حادث سقوط طائرة الجونة

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

مارلين مونرو الشرق.. معلومات عن سناء مظهر في ذكرى رحيلها

AdvertisementS

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة