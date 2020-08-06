بالأسماء.. ننشر حركة الجيزة لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحركة لعدد من نواب رؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية، ضمن خطة محافظة الجيزة لضخ دماء جديدة، والارتقاء بالعمل العام، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وشملت حركة نواب رؤساء المدن والمراكز التي أصدرها محافظ الجيزة تكليف صابر علي نائبا لرئيس حي العجوزة.





وتكليف جمال محمد خميس نائبا لرئيس مدينة كرداسة، و محمد فهمي كامل نائبا لرئيس مدينة البدرشين.





كما شملت حركة محافظ الجيزة للوحدات المحلية، تكليف أحمد سعد عبدالعزيز رئيسا للوحدة المحلية بأبو رواش بمدينة كرداسة، وحسين شحاتة حسين رئيسا للوحدة المحلية بقرية ناهيا بمدينة كرداسة، وحسام محمد عبدالمجيد رئيسا للوحدة المحلية بأبو رجوان بمدينة البدرشين.



