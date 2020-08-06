جامعة عين شمس تستعد لمارثون تنسيق الثانوية العامة بـ ١٣ معملا فى 5 كليات

تفتح جامعة عين شمس أبوبها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتهم في ترتيب رغباتهم بمراحل التنسيق الالكتروني المختلفة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
وأعرب ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة لافتا إلى أن قطاع التعليم والطلاب برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد خصص المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.
وأكد ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حرصت على توفير كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث حرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020 /2021م من خلال 13 معملا في خمس كليات هم: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg
وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب... الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من معالي أ.د وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن معامل التنسيق الإلكتروني تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين وذلك حرصا على مصلحة الطلاب، حيث يتوافر 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطلاب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة.
لافتا إلى أنه سوف يتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والارشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب، مع إتاحة أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الإلكتروني للرد على أي استفسارات وكذا إتاحة الاستفسارات من خلال الإيميل الرسمي لأي استفسارات للطلاب [email protected]
وعن الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات أوضح ا.د. عبد الفتاح سعود إن الجامعة اتخدت كل الإجراءات لتيسير اجراء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية) والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الالكترونى والتابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.
وسيتم التسجيل الالكتروني وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي من السبت 8 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس المقبل..
وأضاف إن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على التيسير على الطلاب وإجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق من خلال الالتزان بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء اختبارات القدرات وكذلك فترة التنسيق القادمة، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى، وكذلك تقليل الكثافة وارتداء الكمامات للطلاب، وتعقيم قاعات الاختبارات بما يضمن تطبيق كل إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس كورونا.
وأعرب ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة لافتا إلى أن قطاع التعليم والطلاب برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد خصص المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.
وأكد ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حرصت على توفير كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث حرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020 /2021م من خلال 13 معملا في خمس كليات هم: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg
وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب... الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من معالي أ.د وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن معامل التنسيق الإلكتروني تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين وذلك حرصا على مصلحة الطلاب، حيث يتوافر 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطلاب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة.
لافتا إلى أنه سوف يتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والارشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب، مع إتاحة أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الإلكتروني للرد على أي استفسارات وكذا إتاحة الاستفسارات من خلال الإيميل الرسمي لأي استفسارات للطلاب [email protected]
وعن الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات أوضح ا.د. عبد الفتاح سعود إن الجامعة اتخدت كل الإجراءات لتيسير اجراء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية) والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الالكترونى والتابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.
وسيتم التسجيل الالكتروني وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي من السبت 8 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس المقبل..
وأضاف إن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على التيسير على الطلاب وإجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق من خلال الالتزان بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء اختبارات القدرات وكذلك فترة التنسيق القادمة، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى، وكذلك تقليل الكثافة وارتداء الكمامات للطلاب، وتعقيم قاعات الاختبارات بما يضمن تطبيق كل إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس كورونا.