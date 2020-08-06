جامعة عين شمس تستعد لمارثون تنسيق الثانوية العامة بـ ١٣ معملا فى 5 كليات

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها