الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور

حيث كان في استقبالة اللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع . حيث تابع المحافظ مستجدات العمل داخل الشركة وحجم تداول الحاويات مشيرا بان مواني المحافظة بالشرق والغرب شهدت اعمال تطوير لزيادة حجم التداول

والتقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس خلال زيارة ميناء بورسعيد ، مع اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي ، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات.





وأكد محافظ بورسعيد علي أهمية التطور الملحوظ الذي تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية والذى يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير . لاسيما بأن المحافظة يوجد بها مينائين وهم غرب وشرق بورسعيد .



