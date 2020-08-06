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محافظات

الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تعد واحدة من صروح محطات الحاويات الكبرى على مستوى الموانئ المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد  لمقر الشركة بميناء غرب بورسعيد المشغل الرئيسي لمحطة حاويات غرب بورسعيد 
 
حيث كان في استقبالة اللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع . حيث تابع المحافظ مستجدات العمل داخل الشركة وحجم تداول الحاويات  مشيرا بان مواني المحافظة بالشرق والغرب شهدت اعمال تطوير لزيادة حجم التداول


والتقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس خلال زيارة ميناء بورسعيد ، مع اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي ، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية  ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد علي  أهمية  التطور الملحوظ الذي تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية والذى يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير . لاسيما بأن المحافظة يوجد بها مينائين وهم غرب وشرق بورسعيد .

ومن جانبه ، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد وأن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية مؤكدا على دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة فى مختلف المجالات .
الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور
الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور
الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور
الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور
الغضبان يزور شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. صور
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