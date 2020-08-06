أخبار التوك شو ..رئيس هيئة قناة السويس : غاطس المجرى الملاحي يصل إلى 66 قدما ..فخري الفقي : مشروع قناة السويس الجديدة كنز في الأزمات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أتاحت للعالم عبورا آمنا للسفن من الشمال للجنوب والعكس، وذلك خلال 11 ساعة فقط مقارنة بـ 22 ساعة فقط.





وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة السويس الجديد وفرت وقتا ووقودا وعمالة وفرص عمل ضخمة.









أكد الدكتور فخري الفقي ، أنه على الرغم من جائحة كورونا ، لم تتأثر عائدات قناة السويس ، لافتا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد كنز كبير للمصريين ، خلال الأزمات .





وأضاف الدكتور فخري الفقي ، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن مصر مرت من جميع أزمتها بفضل قواتها المسلحة ، مسؤوليتها في تأمين قناة السويس ، لتظل سبب جلب الخير لمصر ، خلال الخمس سنوات الماضية .









عرضت فضائية، "الآن" فيديو أفادت فيه لقطات توثق تحول زفاف لبناني إلى كارثة خلال انفجار مرفأ بيروت.





حيث كانت "إسراء سبلاني"، ذات الـ 29 عاما المشعة في ثوبها الأبيض الطويل، تقف وتتصور بالقرب من الفندق الذي كان من المخطط أن يقام زفافها فيه عندما وقع الانفجار في مرفأ بيروت، فركضت لتختبئ في مكان آمن.









وصل منذ قليل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لقصر بعبدا فى لبنان لمقابلة الرئيس اللبنانى ميشال عون لبحث آخر مستجدات حادث تفجير مرفأ بيروت .





وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجّه الخميس إلى لبنان "للتعبير عن إرادة حازمة بالتضامن مع الشعب اللبناني .









كف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة ما ينتشر بشأن أن ممر مومباي الهندي عن طريق إيران سيكون بديلا لقناة السويس، موضحا أن هذا الممر يتكون من 4 مسارات، مساري سكة حديد، ومسارين بحريين، معقبا: "صدعونا به الفترة الماضية".





وأشار "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، إلى أن النقل عبر هذا الممر يستغرق وقتا طويلا، وتكلفة مادية عالية، مؤكدا أن الممر البحري هو الأكثر أمنا، والأسرع، ولن يؤثر ممر مومباي أو يكون منافسا لقناة السويس.









قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، رئيس تحرير جريدة الشروق ، إن مصر لن تنسى جهود أبنائها في تجميع مايقرب من 64 مليار جنيه ، خلال فترة زمنية قصيرة ، للمساهمة في تدشين قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن المساهمة لم تقف على محدودي الدخل، ولكن شارك بها أغنياء ، لمجرد إحساسهم بالفخر في المساهمة، بالمشروع الضخم.





وأضاف عماد الدين حسين، عبر سكايب ، لـ برنامج " صباحك مصري " ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أنه من أكثر الأشياء التي رفعت من الروح المعنوية للمصريين ، هي محاربة الإرهاب ، والنهوض بالوطن .









قال القبطان عمرو فايز، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة رفعت تصنيف قناة السويس عالميا، حيث قللت مدة انتظار السفن.





وأضاف عمرو فايز ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنه قبل افتتاح القناة الجديدة كانت قناة السويس تستقبل 3 قوافل، واحدة من الجنوب، وأخريين من الشمال.









قال الدكتور أحمد عبد الكريم ، الفنان التشكيلي ، تعقيبا على الجدل ، الذي أثاره تمثاله "مصر تنهض" ، إنه منتدب في أكثر من جامعة فنية داخل مصر ، ويعمل في التدريس ، وتقديم المحاضرات للطلبة .





وأضاف الدكتور أحمد عبد الكريم ، عبر سكايب لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن تخصص محاضراته تكون في النحت والخزف ، ولكنه ليس عضوا في هيئة التدريس .









قال الكاتب الصحفي ، علي السيد ، إن هناك تقارير دولية تشير إلى خطورة ناقلة النفط "صافر" ، على الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، في حال انفجارها.





وأضاف الكاتب الصحفى ، على السيد ، عبر مداخلة هاتفية ، لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن في حالة تفجرها ، وحسب التقرير ، سيكون إنفجار مروع، بالإضافة إلى الكارثة البيئية الكبيرة ، التي سوف تسببها.









قال المهندس وجدي زكي، المدير التنفيذي لقناة السويس الجديدة، إنه جرى إنشاء كل الامتدادات بميناء شرق بورسعيد، واستخراج 70 مليون كم 3 من الرمال، وهي جاهزة حاليأ على التشغيل.





وأضاف المدير التنفيذى لقناة السويس الجديدة، خلال لقاء خاص ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمليات التكريك لقناة السويس الجديدة سبقها سلسلة من الإعدادات.