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بسبب انفجار مرفأ بيروت.. لقطات توثق تحول زفاف لبناني إلى كابوس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:31 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية، "الآن" فيديو أفادت فيه لقطات توثق تحول زفاف لبناني إلى كارثة خلال انفجار مرفأ بيروت.

حيث كانت "إسراء سبلاني"، ذات الـ 29 عاما المشعة في ثوبها الأبيض الطويل، تقف وتتصور بالقرب من الفندق الذي كان من المخطط أن يقام زفافها فيه عندما وقع الانفجار في مرفأ بيروت، فركضت لتختبأ في مكان آمن.

وقال "أحمد صبيح" وهو العريس، عندما ذهبنا لاستعادة أغراضنا من الفندق، كان المشهد لا يصدق.

وكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قد خلف العديد من القتلى والجرحى وأضرار مادية جسيمة، ومن ثم تحول زفاف العروس إلى ذكرى لن تنساها.

ووصفت تلك اللحظة بأنها لحظة فرح تحولت إلى كابوس مرعب.
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