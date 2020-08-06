بسبب انفجار مرفأ بيروت.. لقطات توثق تحول زفاف لبناني إلى كابوس

حيث كانت "إسراء سبلاني"، ذات الـ 29 عاما المشعة في ثوبها الأبيض الطويل، تقف وتتصور بالقرب من الفندق الذي كان من المخطط أن يقام زفافها فيه عندما وقع الانفجار في مرفأ بيروت، فركضت لتختبأ في مكان آمن.





وقال "أحمد صبيح" وهو العريس، عندما ذهبنا لاستعادة أغراضنا من الفندق، كان المشهد لا يصدق.





وكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قد خلف العديد من القتلى والجرحى وأضرار مادية جسيمة، ومن ثم تحول زفاف العروس إلى ذكرى لن تنساها.



