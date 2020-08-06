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محافظات

أسوان تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
جهود متواصلة تقوم بها كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان للإستعداد لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ الذى سيجرى على مدار يومى 11 و 12 أغسطس الجارى .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الإنتخابية بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة .

وشدد اللواء أشرف عطية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات .

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ولفت المحافظ إلى أهمية إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان ، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها ، علاوة على توفير المطهرات والصابون ، والإلتزام بإرتداء الكمامات ، فضلًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وأيضًا كراسى متحركه لذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن .

وأكد محافظ أسوان على إعداد غرف العمليات سواء الرئيسية بالمحافظة أو الفرعية بالمراكز والمدن لتكون جاهزة لفتحها من أجل متابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفورى مع أى معوقات يمكن أن تؤثر على إنتظامها ، وهو الذى سيتوازى مع رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف ، فيما سيتم تجهيز المولدات الكهربائية الإحتياطية لتشغيلها فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ، موجهًا المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى قبل إنطلاق الإنتخابات للتأكد من جاهزية جميع مقار اللجان وتلافى أى ملاحظات سلبية لإنجاح سير العملية الإنتخابية على الوجه الأكمل .

هذا فيما تفقدت لجنة من الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو أعمال تجهيز المقرات الإنتخابية حيث قام أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم امبو، بالمرور على المقرات الانتخابية بدائرة الوحدة المحلية لقرية الكاجوج ، وتم تجهيز المقرات لتكون على أتم الاستعداد لاجراء انتخابات مجلس الشيوخ .

كما تم المرور على جميع المقرات الإنتخابية بدائرة الوحدة المحلية لقرى المنشية ، والمرور على المقرات الإنتخابية بدائرة الوحدة المحلية لقرية العباسية .

وبالتوازى مع ذلك تفقدت اليوم لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال تجهيز المقرات الإنتخابية بغرب أسوان حيث قام عمرو عوض رئيس قرية غرب أسوان بالتواصل مع مدير مدارس المقرات الإنتخابية والوقوف على المشاكل التى بها ، وتم حل مشاكلها وجارى حل الباقة سواء من ناحية النظافة والكهرباء والتواصل مع باقى للقطاعات سواء شبكات الكهرباء أو المياه ، وتفادى أى معوقات تعيق العملية الانتخابية تحت اشراف قاسم معتصم نائب رئيس المركز لشئون القرى.

كما قام حى الصداقة الجديدة برئاسة على عبدالله وموظفى حى الصداقه الجديدة ، بمراجعة المرافق والخدمات فى المقرات الانتخابية بنطاق حى الصداقه الجديدة ، وتم إزاله المخلفات وافرع الاشجار عن طريق شركة النظافة المتعاقده مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان لحى الصداقة الجديدة .
أسوان تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.. صور
أسوان تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.. صور
أسوان تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.. صور
أسوان تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.. صور
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