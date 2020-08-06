عون يطلب من الرئيس الفرنسي صورا جوية للحظة انفجار مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، صورا جوية عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، وفقًا لمعلومات كشفتها الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.





ووعد ماكرون بتأمين هذه الصور بأقرب وقت ممكن، وفقًا لمصادر مطلعة على اللقاء.





والتقى الرئيس الفرنسى بقصر بعبدا فى لبنان نظيره اللبنانى ميشال عون لبحث آخر مستجدات حادث تفجير مرفأ بيروت.



وأكد ماكرون أن التحقيقات لا بد أن تجري بكل شفافية لمعرفة ما حدث فعلا وتسبب بالانفجار في مرفأ بيروت.



