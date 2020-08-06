استعدادا للبطولات الرسمية.. تطوير صالة الجمباز بنادي الشيخ زايد

أعلن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، تطوير صالة الجمباز بالنادي وتجهيزها بأحدث الأجهزة، تشجيعا لأبطال اللعبة كي يبذلوا أقصى ما لديهم ويرفعوا اسم ناديهم إلى مصاف الأندية الكبرى في مصر.
ويولي مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي ، برئاسة فكرى الهوارى رئيس مجلس الإدارة، قطاع الجمباز بالنادي اهتماما بالغا.
وأعلن مجلس الإدارة، تركيب 8 تكييفات داخل صالة الجمباز وفرشها بالكامل على أعلى مستوى، لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الجمباز في مصر والعالم، واستضافة النادي للبطولات الرسمية.
وأكد فكري الهواري، أن نادي الشيخ زايد دائمًا ما يهتم برياضة الجمباز، حيث أنه يولي اهتماما بالغا لرياضة الجمباز، مشيرًا إلى أن موعد افتتاح القاعة بعد تطويرها سيكون خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من تجهيزها كاملة.
وأضاف أن النادي يقوم بتطوير المنشئات، منها افتتاح صالة الجيم بأحدث الأجهزة، وافتتاح حمام السباحة، وحاليا صالة الجمباز، مؤكدا أنه لن يتواني عن تطوير كافة المنشئات والالعاب داخل نادي الشيخ زايد.
من جانبه أثني الكاتب الصحفي هشام سلطان عضو مجلس الإدارة، على الجهد الذي يبذله رئيس مجلس الإدارة في تطوير مختلف الأنشطة بالنادي قائلا" شهد نادي الشيخ زايد تطورا كبيرا منذ رئاسة الكابتن فكري الهواري لمجلس الإدارة، ومانراه من تجميل وإنشاءات جديدة وتوسعات في النادي، يشعرني بالفخر كوني أحد أعضاء مجلس الإدارة، وسوف نبذل قصارى جهدنا من أجل رفعة النادي وكذلك ننال رضاء جميع الأعضاء".