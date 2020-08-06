الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي من تداعيات كورونا

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد التابع لوزارة التنمية المحلية، وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعد إختيار مدينة الإسكندرية كواحدة من المدن التي ستشارك في وضع تصور علي المستوي الدولي لأفضل الإجراءات التي يمكن إتباعها للتعافي والانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات في فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".
اقرأ أيضا:
نهاية ماراثون الامتحانات ... طلاب الثانوية الأزهرية: سنة كبيسة وهم وانزاح ... والأساتذة: نشعر بالظلم ... فيديو
يأتي هذا في نطاق المشروع المشترك بين وزارة التنمية المحلية والامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وخلال الإجتماع؛ تم استعراض فكرة المشروع والتصور العام والمدي الزمني للمشروع وآلية التنفيذ.
شارك في الإجتماع العديد من الجهات منها ممثلين من جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار بالاسكندرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الإسكان، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وإدارة مشروعك، وإدارة الشئون المالية بالمحافظة.