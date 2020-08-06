الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي من تداعيات كورونا

عقدت الدكتورة جاكلين عازر

، اليوم، اجتماعا مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد التابع لوزارة التنمية المحلية، وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعد إختيار

كواحدة من المدن التي ستشارك في وضع تصور علي المستوي الدولي لأفضل الإجراءات التي يمكن إتباعها للتعافي والانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات في فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".