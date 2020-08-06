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محافظات

الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي من تداعيات كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:43 م
الإسكندرية تستعد
الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي
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أحمد بسيوني
عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد التابع لوزارة التنمية المحلية، وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعد إختيار مدينة الإسكندرية كواحدة من المدن التي ستشارك في وضع تصور علي المستوي الدولي لأفضل الإجراءات التي يمكن إتباعها للتعافي والانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات في فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". 

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يأتي هذا في نطاق المشروع المشترك بين وزارة التنمية المحلية والامم المتحدة للمستوطنات البشرية. 

وخلال الإجتماع؛ تم استعراض فكرة المشروع والتصور العام والمدي الزمني للمشروع وآلية التنفيذ. 

شارك في الإجتماع العديد من الجهات منها ممثلين من جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار بالاسكندرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الإسكان، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وإدارة مشروعك، وإدارة الشئون المالية بالمحافظة.
الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي من تداعيات كورونا
الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي من تداعيات كورونا
الإسكندرية تستعد للمشروع الدولي لخطة التعافي من تداعيات كورونا
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