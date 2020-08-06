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ثقافة

62 مشاركة لفناني الفيديو آرت بالعالم بمعرض فنون الدمام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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طارق موسى

سجلت جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالمملكة العربية السعودية، 62 مشاركة لـ 23 دولة، في معرضها لفناني الفيديو آرت في العالم بعنوان  "عودة "، المخصص للإنتاج الفني الجديد، من خلال رصد تجارب المشاركين خلال أزمة كورونا خلال الأربعة الأشهر الماضية، والتي ستعرض على قناة الجمعية على  قناة اليوتيوب.


وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن الجمعية أنهت استقبال المشاركات الخاصة بالمعرض، الذي من المقرّر أن ينظّم في الـ 20 أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن الأعمال ستعرض على لجنة مختصة في التقييم والمتابعة الفنية والتقنية والبصرية والجمالية، حيث سيتم الإعلان عن الأعمال المشاركة في 12 من شهر أغسطس الحالي، مؤكدا أن الجمعية حرصت على خلق الأنشطة وفق الآليات المتاحة.


وأفاد أن معرض "عودة" هو مشاركة مفتوحة بأعمال الفيديو آرت لكل الفنانين في العالم، حيث اختارت الجمعية أن يكون محور هذه الأعمال تأثير جائحة كورونا على العالم من حيث التعبير عن الحياة والاستمرار في العطاء والانتصار للإنسانية من خلال الفيديو آرت وما يحمله من توليفات بصرية وفنية وجمالية لها مفاهيمها الخاصة.

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