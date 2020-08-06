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مرأة

عصير الخيار والجزر.. خليط هائل لإنقاص الوزن

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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رشا عوني
مشروبات التخسيس من أهم الطرق التي تساعدك على خسارة الوزن إلى جانب نظام الدايت المناسب، فهذه المشروبات تساعد على حرق الدهون ومنها ما يساعد على سد الشهية حتى تستطيعين التحكم في رغبة الطعام.

من أفضل مشروبات التخسيس التي نصح بها موقع هيلث لاين الطبي، هو خليط الخيار والجزر، حيث يساعدك الخيار على إنقاص الوزن نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية، لذا ينصح أطباء التخسيس دومًا بتناول الخيار في الدايت على مدار اليوم ومع الوجبات ، كما يساعد الجزر على نقص الوزن نتيجة قدرته على زيادة الشعور بالشبع . 

ويحتوي 100 جرام من الخيار على 16 سعر حراري فقط لذا هو أنسب أنواع الخضار التي يجب إدراجها في النظام الغذائي دون سعرات حرارية، كما أنه يعتبر من الألياف ويحتوي على نسبة عالية من الماء مما يساعد في خسارة الوزن . 

طريقة تحضير عصير الخيار والجزر : 
قومي بسلق 2 ثمرة جزر 
في الخلاط ضيفي الجزر المسلوق مع ماء السلق
ضيفي شرائح 2 خيارة
اخفقي الخليط جيدا ويتم تناوله بشكل يومي منتظم ويفضل قبل النوم . 
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