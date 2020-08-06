السلاح يطول.. مقتل طالب بكلية الطب على يد شقيقه خلال مشاجرة مع شقيقتهم بالشرقية

مكنش قاصد يقتل أخوه وانما كان يحاول ان يفض مشجرة نشبت بين المجني عليه وبين شقيقتهم قام المجني عليه بإحضار سكينا وعندما حاول شقيقه الأكبر ان يأخذها منه أصابه بطعنة نافذة..بهذه الكلمات بدأ أهالي أولاد صقر حديثهم حول واقعة مقتل طالب بكلية الطب علي يد شقيقه الأكبر.





وأضاف الأهالي ان الأشقاء الثلاثة حدثت بينهم مشاكل عائلية تطور الأمر الي قيام المجني عليه "عماد.أ" بالتشاجر مع شقيقته وتطور الأمر الي ان قام المجني عليه بإحضار سكين للتشاجر مع شقيقته وعندما علم الجاني "شقيقهم الثالث" حاول التدخل لفض المشاجرة وخلال ذلك أصيب المجني عليه بطعنة .

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وأستكمل الأهالي انه تم نقل المجني عليه الي المستشفي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر وبالفعل تم التحفظ علي الجاني والجثة وتم إخطار النيابة العامة .

فيما قررت نيابة أولاد صقر،بحبس المتهم بقتل شقيقه أربعة أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة .

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر ، يفيد وفاة "عماد أ ع " طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب متأثرا بإصابته بطعنة نافذة .





وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات الاولية وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وبين شقيقته بسبب خلافات عائلية ، وأثناء تدخل شقيقهما " ح. ا " لفض المشاجرة قام المجنى عليه بالإمساك بسكينة وخلال محاولة المتهم أخذ السكينة أصاب المجنى عليه بطعنة نافذة أودت بحياته.





فيما تحفظ رجال مباحث المركز علي المتهم وجري تحرير محضر بالواقعة واخطار نيابة أولاد صقر والتى تولت التحقيق في الواقعة.