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رياضة

تدريبات متنوعة لرباعي حراسة المرمى في الأهلي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحراس الأربعة: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، في جانب من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، ضمن فقرات المران الجماعي، اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتمل مران الرباعي على جانب من التدريبات البدنية وفقرات التصويب من زوايا ومسافات مختلفة في الملعب، مع التدريب على الكرات العرضية.

وحرص ميشيل على توجيه الحراس الأربعة ببعض التعليمات والتوجيهات أثناء فقرات المران.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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