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رياضة

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هيدرسفيلد بشكل نهائي .

 وبدأ  أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في التواصل مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع بهدف إنهاء وحسم الصفقة خاصة أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هيدرسفيلد برفض لعبه مع الأهلي لإنتهاء إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.

ورفع مسئولو الأهلي العرض الي 3 ملايين جنيه استرليني للحصول علي خدمات رمضان صبحي ومن الممكن أن يزيد إلي 3.5 حال تعنت رئيس نادي هيدرسفليد الذي يقود التفاوض بنفسه، ورغم الضغط الشديد من مفاوضات القلعة الحمراء لكن الحقيقة والسبب الرئيسي في تعطل الحسم هو رغبة رمضان صبحي نفسه في البقاء داخل مصر .
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