AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: توقعات باستمرار معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.

ولفتت إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات توقعت أن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدتنا على امتصاص آثار كورونا

توقعات بتحقيق معدل نمو 2.6%.. التخطيط تصدر تقريرا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري

توقعات بتحقيق نمو 4% خلال العام المالي المقبل رغم أزمة كورونا.. السعيد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت مصر على تجنب مشكلات أكبر في ظل الأزمة العالمية

التخطيط عن إشادات المؤسسات الدولية: الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة كورونا نتيجة برامج الإصلاح

رغم أزمة كورونا.. التخطيط تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري 3.8٪ معدل نمو

هالة السعيد: مصر تواجه أزمة كورونا بالسيناريو الرابع.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا

الانخفاض مستمر .. الصحة: تسجيل 131 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

كل دي فران .. أحمد حاتم يشارك جمهوره بصورة غريبة عبر إنستجرام

محافظ البحر الأحمر عن حادث طائرة الجونة: الطيار هبط بشكل خاطئ

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

لمغفرة الذنوب.. هل صح عن النبي حديث قراءة سورة الدخان يوم الجمعة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات