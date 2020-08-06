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توك شو

مصطفى شوقي: عمرو دياب أيقونة ومعندوش هزار

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:55 م
مصطفي شوقي
مصطفي شوقي
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عبد الخالق صلاح
تألق المطرب مصطفى شوقي، في أداء أغنية "نعناع الجنينة"، للكينح محمد منير، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e". 

كما تألق "شوقي"، في أغنية "أنا قلبي مساكن شعبية"، مشيرًا إلى أنه تعمد غناءها لكي يرد على من يتهمه بتقليد "الكينج"، مشددًا على أنه غناها بأسلوب مختلف تماما عن منير. 

وحول أغنيته الأخيرة "ضارب عليوي"، أكد شوقي أنه لا يخشَ من ردود فعل الجمهور بشأنها، لغرابة ألفاظها، لافتًا إلى أن كل الفنانين يتعرضون للانتقادات والشتائم أيضًا. 

وحول علاقته بمنصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، قال إنه يتفاعل معها أحيانا ولا يداوم عليها حيث تزعجه التعليقات السلبية التي يتلقاها من بعض المتابعين. 

وعن مطربيه المفضلين في الوقت الحالي، قال مصطفى شوقي، إنه يحب مدرسة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما يحب الفنان التونسي صابر الرباعي، معتبرا عمرو دياب أيقونة النجاح. 

وأشار، إلى أنه التقى بعمرو دياب مرة واحدة في فيلا حميد الشاعري، قائلا: "راجل مصر إنه ينجح ومعندهوش هزار، وكان جاي يسمع حميد الشاعري لحن، وكان المفروض يصور بعد 10 أيام، وحميد عمل أكلة اسمها المبقبقة وهي مكونة من المكرونة والفراخ، كلنا أكلنا ما عدا عمرو دياب، وأرسل سائقه الخاص جاب له تفاحة وشرب بعدها زجاجة مياه". 

وأكد، أنه تعلم من عمرو دياب في هذا الموقف، وأنه من الضروري أن يحافظ الفنان على مظهره أمام جمهوره، مشيرًا إلى أنه تعلم البساطة من الفنان محمد منير رغم أنه التقاه مرة واحدة أيضًا.
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