AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2020.. سجل بموقع التنسيق عبر هذا الرابط

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
نهلة الشربيني
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من أمس الخميس، للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا :


وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة اليوم 6 أغسطس المقبل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا :

وأضاف "عطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه الكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.


 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.




 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.


ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء التسجيل لاختبارات القدرات 6 أغسطس عبر موقع التنسيق

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020 | قبل انطلاق التسجيل بـ اختبارات القدرات.. يمكنك زيارة موقع التنسيق عبر هذا الرابط

التعليم العالي: تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق للتسجيل لاختبارات القدرات عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف إسترليني لشراء رمضان صبحي.. رسالة عدلي القيعي لـ حسام عاشور

ترامب يقرر وقف التعامل مع مالكي تيك توك

تعليقا على رحيل رمضان صبحي .. مجدي عبدالغني: الأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب

صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

مد فترة التقديم لفرص المنح الدراسية الجامعية في مصر حتى 10 أغسطس

طالبة "صفر" جديدة فى الثانوية العامة ..ومغردون يدشنون هاشتاج حق بسملة لازم يرجع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها