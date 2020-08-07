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رياضة

فرج عامر يعلن موقف سموحة النهائي من ضم ناصر ماهر وصلاح محسن من الأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:31 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري النهائي بشأن التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم.

وأكد عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم.

وتابع: "من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي".

وفي سياق آخر، أشار فرج عامر: "استمرار الدوري واستكماله تأكيد على رقي المجتمع وسلامة أفراده، وحب النجاح والاجتهاد هما سر تألق جميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم سموحة".

وأكد  رئيس نادي سموحة، إنه يتدخل في اختيارات التعاقد مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي السكندري.

وأضاف  أنه يشارك في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم.

وتابع: "سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة".

وأضاف: "سموحة قادر علي انهاء الدوري في المربع الذهبي بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".
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