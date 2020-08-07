كل ما أنت عليه هو كل ما سأحتاجه .. محمد زيدان ينشر صورة له مع زوجته

نشر محمد زيدان صورًا رومانسية تجمعه بزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".





وكتب محمد زيدان معلقًا علي الصورة : كل ما أنت عليه هو كل ما سأحتاجة





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وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.





واصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.









ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.