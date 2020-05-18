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رياضة

بصور رومانسية.. محمد زيدان يحتفل بعيد زواجه

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:41 ص
محمد زيدان
محمد زيدان
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محمد بدران

احتفل محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق بعيد زواجه معربًا عن حبه لها، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".


ونشر محمد زيدان صورًا رومانسية تجمعه بزوجته، معلقًا "منذ ذلك الحين ، دخلت في حياتي. تمتلئ بالحب والأحلام والسعادة. mimiiimiiiz ذكرى سنوية سعيدة حبي .5 17.5.17".


وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.


واصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

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