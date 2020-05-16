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محمد زيدان يفتح قلبه لشيخ الحارة: حسام غالى شتمنى ولم أندم على زيارة علاء وجمال مبارك في السجن.. ويوضح سبب انفصاله عن مى عز الدين

السبت 16/مايو/2020 - 04:48 ص
محمد زيدان
محمد زيدان
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حمزة شعيب
حل نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، ضيفا على الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس" وناقش العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بمسيرته الكروية نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالى:

قال لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، إن الجيل الحالى ليس أقوى من جيلنا، الحاجة الوحيدة اللى فشلنا فى تحقيقها وصولنا لكأس العالم، جيلنا أقوى بكتير، لما كنا بنلاعب أى فريق عالمى أو أفريقى".

كشف  محمد زيدان، حقيقة علاقته بالفنانة مي عز الدين.

قال محمد زيدان ، إن لا صحة لما تردد حول وجود خلافات بينه وبين أبناء جيله، مؤكدا: "تربطني علاقة صداقة قوية مع جميع زملائي بالمنتخب المصري".

كشف  محمد زيدان، حقيقة ما تردد عن وجود فتيات في غرفته ليلة مباراة مصر وأمريكا في بطولة كأس القارات.

وقال زيدان خلال حواره مع إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، "اعتزالي لما يكن له علاقة بالسهر كما يردد البعض، موضحا: "عندما كنت في ألمانيا كنت أتدرب في أوقات متأخرة وهو ما كان يترتب عليه نومي مبكرا أما في مصر في التدريبات تكون في وقت متأخر وبالتالي كنت أسهر ولكن هذا الأمر لم يؤثر على مسيرتي الكروية".

كشف نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، حقيقة مشاجرته مع لاعب الأهلي السابق حسام غالي خلال بطولة الأمم الإفريقية عام 2008.

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