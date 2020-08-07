انتشال 7 جثث من ضحايا المنزل المنهار بالمحلة وصرف تعويضات لأسرهم .. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال ثلاث جثث جديدة من عقار المحلة المنهار ليصل إجمالى الجثث إلى ٧ جثث ومازال البحث عن جثة اخيرة تحت الانقاض.













وقرر الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية، الذى باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 ألاف جنيه لرب الأسرة المتوفى من ضحايا إنهيار المنزل، و5 ألاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب.









كما وجه وكيل وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية، وتحركت لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم ١٣ أسرة، 8 رفضوا أي مساعدة و٥ أسر طلبوا اعاشه وأسره طلبت وإعاشة.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيها كاعاشة مبدئية لكل أسرة من الأسر الخمس، وتم تسكين الأسرة السادسة بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي التابع للتضامن الاجتماعي وتوفير الإعاشة اللازمة لهم.



