مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 -8 - 2020 والقنوات الناقلة

، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا

فريق يوفنتوس الإيطالى X فريق ليون الفرنسي – 9:00 مساء – beIN Sports HD 2

فريق مانشستر سيتى الإنجليزى X قريق ريال مدريد الإسبانى - ا9:00 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي

فريق نهضة الزمامرة X فريق حسنية أغادير – 7:00 مساء – Arryadia live HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

فريق الغرافة X فريق الخور – 3:30 عصرا – Alkass One HD

فريق الشحانية X فريق قطر – 5:45 مساء – Alkass Two HD

تنطلق اليوم، الجمعة 7-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، لـ دوري ابطال اوروبا