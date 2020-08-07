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رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 -8 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:01 ص
بوفينتوس الايطالي
بوفينتوس الايطالي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الجمعة 7-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، لـ دوري ابطال اوروبا ، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 

فريق يوفنتوس الإيطالى X  فريق ليون الفرنسي – 9:00  مساء –  beIN Sports HD 2    

فريق مانشستر سيتى الإنجليزى X  قريق ريال مدريد الإسبانى - ا9:00 مساء –  beIN Sports HD 1        

مواعيد مباريات الدوري المغربي

فريق نهضة الزمامرة  X  فريق حسنية أغادير – 7:00 مساء –  Arryadia live HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

فريق الغرافة X فريق الخور – 3:30  عصرا –  Alkass One HD

فريق الشحانية X فريق قطر – 5:45  مساء –  Alkass Two HD
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