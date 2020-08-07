بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميصا ذا اكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.





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وارتدت ليلي علوي حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بأنها مصنوعة من الخرص الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف ٢٠٢٠.





وفاجأت ليلي علوي متابعيها بقصة شعر و لون جديد من أنامل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير ، وقد نال هذا اللوك الجديد اعجاب متابعيها على الإنستجرام