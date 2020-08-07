هذه الحالة تجعلك أكثر عرضة للوفاة بكورونا

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ويشير الباحثون، إلى أن حراراة الجسم 40 درجة مئوية وأعلى في مرحلة تطورفيروس كورونا تشير إلى مخاطر وفاة المصاب، ولكن في هذه ولكن على الرغم من ذلك لم يتضح هل سيساعد تخفيض درجة الحرارة العالية على شفاء المرضى الذين حالتهم خطرة، ويستنتج العلماء من هذه النتائج، بأنه يمكن استخدام حرارة الجسم كمؤشر أولي يمكن قياسه بسهولة.