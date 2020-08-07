هذه الحالة تجعلك أكثر عرضة للوفاة بكورونا

وجد فريق من الباحثين بمركز بحوث القلب والأوعية الدموية بكلية الطب إكانا في نيويورك، أن المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا و تكون درجة حرارة الجسم المنخفضة أن هذا عامل يشير إلى خطورة و شدة المرض وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأفادت تقارير و الإحصائيات بأن 44% من مصابي قيروس كورونا الذين كانت حرارتهم 35.5 درجة مئوية وأقل قد فارقوا الحياة، كما كشفت صحيفة "إيزفيستيا".
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قال البروفيسور سيرغي نيتيسوف، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات في كلية العلوم الطبيعية، من المعروف أن انخفاض درجة حرارة الجسم عند كبار السن أمر طبيعي، قد يكون ببساطة دليلا على الشيخوخة. والسبب المحتمل الآخر لانخفاض درجة الحرارة، قد يكون ضعف استجابة منظومة مناعة الجسم، التي لا تنتج الكمية اللازمة من الإنترلوكين، وهذه إحدى الطرق التي يستخدمها الجسم في محاربة العدوى.
ويشير الباحثون، إلى أن حراراة الجسم 40 درجة مئوية وأعلى في مرحلة تطورفيروس كورونا تشير إلى مخاطر وفاة المصاب، ولكن في هذه ولكن على الرغم من ذلك لم يتضح هل سيساعد تخفيض درجة الحرارة العالية على شفاء المرضى الذين حالتهم خطرة، ويستنتج العلماء من هذه النتائج، بأنه يمكن استخدام حرارة الجسم كمؤشر أولي يمكن قياسه بسهولة.