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منوعات

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:58 ص
دولة جديدة تقرر الاستعانة
دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا
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هدير علاء
من المقرر أن تبدأ أستراليا قريبًا في الاستعانة بـ سلاح جديد في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أفاد الخبراء بأن كلابًا بوليسية مدربة يمكنها رصد الفيروس المميت أصبحت جاهزة تقريبًا، وستكون قادرة على تقديم تشخيص فوري بدلًا من انتظار نتائج المسحات؛ وهذه الميزة سوف تجعل الكلاب المدربة مثالية للعمل في بيئات أو أماكن يكون فيها الفحص والتشخيص السريع أمرًا في غاية الأهمية مثل المطارات، بمجرد استئناف الرحلات الدولية.

وجاء في تقارير إخبارية أن جامعة "أديلايد" الأسترالية تتعاون مع العديد من الوكالات الحكومية من أجل تنسيق برنامج تدريب الكلاب، والذي من المتوقع أن يجهز كلاب بوليسية لهذه المهمة في غضون أشهر.


وأوضحت الطبيبة البيطرية والخبيرة في الكشف عن الأمراض "آن ليز تشابر" في تصريح للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" أن حقيقة أن الكلاب لديها حاسة شم قوية للغاية وكونها قادرة على رصد بعض الأمراض مثل مرض "باركنسون" وأنواع معينة من السرطان ليست أمرًا جديدًا.

وأكدت دراسة فرنسية مؤخرًا أن كلاب البحث من إدارة الإطفاء الوطنية تمكنت من رصد المصابين بفيروس "كورونا" بدقة 100% في بعض الحالات، حتى أن الكلاب كانت قادرة على اكتشاف الفيروس في المرضى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

ومن المقرر أن يتم تدريب سلالات مختلفة من الكلاب على الكشف عن فيروس "كورونا" في ولايتي "أستراليا الجنوبية" و"نيو ساوث ويلز" خلال الأشهر المقبلة، لكن برنامج التدريب سيتألف بشكل رئيسي من سلالتي "لابرادور" و"جيرمان شيبرد".


وأوضح أحد المسئولين عن برنامج التدريب أنه في حالة الكلاب التي سبق تدريبها على رصد روائح أخرى، فإن مدة التدريب على كشف "كورونا" يمكن أن تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع؛ أما بالنسبة إلى الكلاب التي لم يسبق أن تم تدريبها على رصد أي روائح، فقد تستغرق عملية تجهيزها مدة تصل إلى 6 أشهر.

وأشارت " تشابر" إلى أنه من المرجح أن يتم الاستعانة بالكلاب المدربة في المطارات والمستشفيات ودور رعاية المسنين.
دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة
دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة
دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة
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