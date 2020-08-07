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أخبار العالم

نتنياهو في أزمة.. حل حكومة إسرائيل والذهاب لانتخابات رابعة قريبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:06 ص
حل حكومة إسرائيل
حل حكومة إسرائيل والذهاب لانتخابات رابعة قريبًا
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الائتلاف الحكومي بتل ابيب يعيش أزمة شديدة، على خلفية الخلاف بين "الليكود" و"كاحوال لافان"، حول تمرير الميزانية العامة.
 
وأضافت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الخلافات الحادة بين أطراف الائتلاف الحكومي، قد تؤدي الى حل الحكومة، والتوجه الى انتخابات رابعة، نهاية العام الجاري.
 
وبحسب الصحيفة، فإن سبب الخلافات، بين الحزبين هو عدم المصادقة على الميزانية، حيث يريد نتنياهو المصادقة على ميزانية عام واحد فقط، بينما يصر غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.
 
ولفتت الى أن كتلة كحول لفان، طالبت بالمصادقة على النظام الداخلي للحكومة الجديدة، وقوبل هذا الطلب برفض من حزب الليكود، مما يشير إلى أن نتنياهو قد يريد حل الائتلاف الحكومي قريبا.
 
ووفقا للصحيفة، أكدت نتائج استطلاعات جديدة للرأي في إسرائيل، أن 52% من الجمهور الإسرائيلي، سيتهمون نتنياهو بتعجيل موعد الانتخابات، مقابل 25 يرون أن غانتس هو المتهم بذلك، بينما قال 23% إن كليهما متهم بذلك.
 
وأشارت نتائج الإستطلاع، الى أنه لو جرت الانتخابات اليوم، ستكون النتائج كالتالي: الليكود 32 مقعدا، "يش عتيد" 18، القائمة العربية 16، "يمينا" 12، شاس 10، "يهدوت هتوراة" 8، "يسرائيل بيتنا" 8، "ميرتس" 5.
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