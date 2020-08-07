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أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة.. ويزعم وقوع انفجارات على الحدود اللبنانية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:08 م
انفجارات على الجانب
انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل
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سمر صالح
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية.

ووقعت انفجارات على الجانب اللبناني مع إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات الجيش الإسرائيلي الذي قال إن صفارات الإنذار أطلقت شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.

ولم ترد تقارير عن أي انفجارات، وقال راديو إسرائيل إن الصفارات كانت فيما يبدو إنذارا كاذبا.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أنه "أحبط عملية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية، وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".
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