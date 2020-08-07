نقيب الإعلاميين يعلن جاهزية مرصد النقابة لمتابعة انتخابات الشيوخ

قال طارق سعده نقيب الاعلاميين، أن النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ واداء الاعلاميين والتزامهم بالمهنية واستقائهم للأخبار من مصادرها الرسمية والتزامهم ايضا بميثاق الشرف الاعلامي الصادر عن النقابة في ديسمبر ٢٠١٧.





وأضاف نقيب الاعلاميين أن النقابة تمتلك مرصدا إعلاميا على اعلى مستوى ويعمل بصفة يومية طوال العام ويتابع عن كثب أداء الاعلاميين في كافة الوسائل الاعلامية ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ التي نحن بصددها تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليا وخارجيا لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الاعلامية للانتخابات.





وذكر سعدة أن هناك تنسيقا جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدهاالنواب.





وأكمل نقيب الاعلاميين: أنشأنا غرفة عمليات لمتابعة والاطمئنان على أداء الاعلاميين لعملهم بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه البعض.



