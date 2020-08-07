عبدالله السعيد يتألق في تدريبات اليوم.. والجمهور: عاش يا كابتن مصر

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

عاش يا كابتن مصر_ ااحسن صانع الألعاب ف مصر _ عاااش

وتصدر عبدالله السعيد قائمة هدافي الدوري المحلي قبل التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وأفاد موقع الجبلاية الرسمي أنه رغم وصوله لـ الخامسة والثلاثين من عمره في الثالث عشر من يوليو الجاري قدم عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز موسما استثنائيا، بـ تربعه في صدارة هدافي الموسم رقم 61 للدوري الممتاز المصري قبل توقفه ودخوله قائمة نادي المائة الذي يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1948.



