13 هدفا.. عبدالله السعيد يتصدر هدافي الدوري الممتاز





ويواجه نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم ٦ أغسطس فيما يلتقي النادي الأهلي فريق إنبي يوم ٩ من الشهر ذاته ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.







وتصدر عبدالله السعيد قائمة هدافي الدوري المحلي قبل التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وأفاد موقع الجبلاية الرسمي أنه رغم وصوله لـ الخامسة والثلاثين من عمره في الثالث عشر من يوليو الجاري قدم عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز موسما استثنائيا، بـ تربعه في صدارة هدافي الموسم رقم 61 للدوري الممتاز المصري قبل توقفه ودخوله قائمة نادي المائة الذي يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1948.







وذكر أن لاعب الإسماعيلي والأهلي وكوبيون بولوسورا الفنلندي وأهلي جدة السعودي السابق الذي التحق بصفوف بيراميدز في يناير 2019 سجل 5 أهداف في 18 مباراة في نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجاري بتسجيله ثنائية في شباك انبي بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى في شباك الإنتاج الحربي والجونة والمقاصة في الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى في مرمى طنطا والمصري ودجلة والاتحاد السكندري وانبي مجددًا في افتتاح مباريات فريقه في الدور الثاني.







ولفت إلى أن السعيد يأمل في التتويج بجائزة هداف المسابقة لأول مرة في مسيرته، لكن لديه منافسة قوية من محمد شريف مهاجم انبي المعار من الأهلي والذي تمكن من تسجيل 9 أهداف وأنهى ثانيًا بفارق هدفين فقط عن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب وافضل الهدافين الأجانب في الدوري هذا الموسم.







وأشار إلى أنه مع هذا الثلاثي تضم قائمة الهدافين بعض الأسماء الأخرى أبرزها وليد سليمان جناح الأهلي المخضرم وحسام حسن عبد البديع مهاجم سموحة برصيد 6 أهداف لكلًا منهما ’ ثم ثنائي الأهلي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي وثنائي الزمالك مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمد سمير ومحمد سالم لاعبا المقاولون العرب وفادي فريد مهاجم أسوان الصاعد برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

سلط اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي الضوء على هدافى الدورى الممتاز قبل استكمال منافساته يوم ٦ أغسطس القادم.