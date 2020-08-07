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هاني شنودة: أول دروس التأليف الموسيقي تكون في الموالد.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:37 م
هانى شنودة
هانى شنودة
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أسامة علي
قال الموسيقار هاني شنودة، إن أول دروس التأليف الموسيقي دائمًا ما تكون في الموالد، عندها يسمع الشخص أغرب ما يكون.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإذاعة المصرية كانت تقوم ببث ساعة مع الموسيقية الأوروبية، وساعة للموسيقي العربية عبر البرنامج الأوروبي.

وكشف شنودة عن أنه تأثر بالكثير في موهبته الموسيقية ومن ضمنهم والدته لا سيما أن مسقط رأسه طنطا، وكان يقام هناك العديد من الموالد التي تعلم منها الكثير.
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