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رياضة

بيرجع في كلامه.. مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، جاء بالتعيين في مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس. 

وأضاف منصور خلال لقائه بمسئولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجنايني كان  شطب عضويته، مشددا على أن المنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بينه وبين الجنايني.


وأشار مرتضى منصور إلى أن عمرو الجنايني أكد أنه لن يتم تأجيل أي مباراة ولكن مباراة الزمالك والأهلي تم تأجيلها أكثر من مرة، كما أن الجنايني أوضح أن مباراة السوبر المصري شهدت مهزلة وأن اللاعبين اشتبكوا مع بعضهم البعض، لكن وزير الشباب والرياضة طلب منه خوض مباراة القمة بالدوري فأكد له أنه سيلعب بالناشئين منعا لوجود اشتباكات في الملعب.

وواصل منصور: "على مسئوليتي، سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك لأن في المحكمة يعلمون جيدا القوانين".
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