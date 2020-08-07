موجز السوشال ميديا.. دقيقة حداد فى مسرحية أحمد عز.. منه فضالي تشعل إنستجرام.. وعبير صبرى مع محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
إنتشر على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيدوهات إنستجرام، فيديو للنجم أحمد عز بعد إنتهاء عرض مسرحية علاء الدين .
نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
هاجمت النجمة إليسا المطربة اللبنانية الشباب الموالين للسلطات، التى لم تراع الشهداء الذى توفوا إثر حادث بيروت، خاصة الشاب "جو عقيقى" الذى تم إنتشاله من تحت الانقاض بعد الحادث بثلاثة أيام مما أثار الغضب.