بعد زواجه من دينا الشربيني.. 5 أمور تغيرت في شخصية عمرو دياب

لفت نظر عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أن عدة تغيرات لافتة حدثت في شخصية عمرو دياب، بعد زواجه من الفنانة دينا الشربيني، وهو الزواج الذي لم يعلنه الهضبة رسميا حتى الآن، إلا للمقربين والأصدقاء فقط.





الاختلاف الأول هو الظهور المتكرر خلافا لشخصية عمرو دياب الذي كان يفضل الابتعاد عن الإعلام والوسط لفترات طويلة، أما الآن فلا يمر يوم إلا ونرى صورة جديدة للهضبة لمزيد من التفاعل مع جمهوره.





الاختلاف الثاني هو ظهوره مع زوجته، خلافا لشخصية عمرو الذي لم يكن يظهر كثيرا مع زوجتيه الأوليين، شيرين رضا والسعودية زينة عاشور، أما الآن فيظهر كثيرا مع زوجته دينا الشربيني في المناسبات الفنية أو غيرها.



