بعد زواجه من دينا الشربيني.. 5 أمور تغيرت في شخصية عمرو دياب

لفت نظر عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أن عدة تغيرات لافتة حدثت في شخصية عمرو دياب، بعد زواجه من الفنانة دينا الشربيني، وهو الزواج الذي لم يعلنه الهضبة رسميا حتى الآن، إلا للمقربين والأصدقاء فقط.
الاختلاف الأول هو الظهور المتكرر خلافا لشخصية عمرو دياب الذي كان يفضل الابتعاد عن الإعلام والوسط لفترات طويلة، أما الآن فلا يمر يوم إلا ونرى صورة جديدة للهضبة لمزيد من التفاعل مع جمهوره.
الاختلاف الثاني هو ظهوره مع زوجته، خلافا لشخصية عمرو الذي لم يكن يظهر كثيرا مع زوجتيه الأوليين، شيرين رضا والسعودية زينة عاشور، أما الآن فيظهر كثيرا مع زوجته دينا الشربيني في المناسبات الفنية أو غيرها.
الاختلاف الثالث مشاركة الهضبة الواضحة لمتابعيه على السوشيال ميديا التهاني بالأعياد الوطنية أو المناسبات العامة وحتى كلمات التهنئة أو التعزية وهو ما لم يكن يفعله عمرو دياب من قبل.
الاختلاف الرابع هو سماح الهضبة بالتصوير مع الجميع، وهو ما لم يكن متاحا في السابق، ونادرا ما كان أحد يستطيع الحصول على صورة مشتركة مع عمرو دياب الذي كان يفضل الابتعاد وعدم الظهور، بما في ذلك صوره الشخصية مع المعجبين التي لم تكن بنفس اليسر والسهولة، وكذلك أصبح يتواصل هاتفيا مع بعض وسائل الإعلام كما أجرى بعض الحوارات الصحفية خلافا لما يعرف عنه من تفضيله الابتعاد عن الإعلام والصحافة.
الاختلاف الخامس هو سعادة عمرو دياب التي بدت ظاهرة في كثير من الفيديوهات التي ظهر فيها وهو يضحك و"يهزر"، خاصة في وجود دينا الشربيني، التي يبدو أنها لعبت دورا في حياته العاطفية والنفسية بدا واضحا في تغيير شخصيته إلى حد بعيد.
الاختلاف الرابع هو سماح الهضبة بالتصوير مع الجميع، وهو ما لم يكن متاحا في السابق، ونادرا ما كان أحد يستطيع الحصول على صورة مشتركة مع عمرو دياب الذي كان يفضل الابتعاد وعدم الظهور، بما في ذلك صوره الشخصية مع المعجبين التي لم تكن بنفس اليسر والسهولة، وكذلك أصبح يتواصل هاتفيا مع بعض وسائل الإعلام كما أجرى بعض الحوارات الصحفية خلافا لما يعرف عنه من تفضيله الابتعاد عن الإعلام والصحافة.
الاختلاف الخامس هو سعادة عمرو دياب التي بدت ظاهرة في كثير من الفيديوهات التي ظهر فيها وهو يضحك و"يهزر"، خاصة في وجود دينا الشربيني، التي يبدو أنها لعبت دورا في حياته العاطفية والنفسية بدا واضحا في تغيير شخصيته إلى حد بعيد.